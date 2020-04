Prihaja kampanja Ekološko in lokalno je idealno

Ljubljana, 30. aprila - Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano bo z majem zagnalo dvomesečno kampanjo Ekološko in lokalno je idealno. Namen je ozaveščanje širše javnosti o lokalni ekološki hrani, o tem, kako je pridelana, predelana in kaj potrošniku zagotavlja zeleni znak za ekološko živilo ter podpora slovenskih ekoloških pridelovalcev in predelovalcev.