Evropska agencija za varnost in zdravje pri delu s smernicami za vrnitev na delo

Bilbao/Ljubljana, 30. aprila - Evropska agencija za varnost in zdravje pri delu je pripravila neobvezujoče smernice za pomoč delodajalcem in delavcem pri vrnitvi na delovna mesta in k rednim delovnim procesom. Gradivo z ločenimi priporočili za posamezne gospodarske panoge in poklice med drugim vključuje tudi nasvete za pripravo ocene tveganja in preventivnih ukrepov.