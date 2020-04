Sindikata Vir in Sviz za sodelovanje pri vnovičnem zagonu šolstva

Ljubljana, 30. aprila - Sindikat delavcev v vzgojni, izobraževalni in raziskovalni dejavnosti ob vladni napovedi postopnega odpiranja vrtcev in šol poziva šolsko ministrstvo, da jih vključi v odločitve za vnovični zagon šolskega sistema. Podobnega mnenja so v Svizu, kjer se zavzemajo tudi za evalvacijo dogajanja v zadnjih dveh mesecih.