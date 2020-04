V sredo 11 potrjenih okužb s koronavirusom in dve novi smrti zaradi covida-19

Ljubljana, 30. aprila - V sredo so v Sloveniji opravili 1252 testov na okužbo s koronavirusom in potrdili 11 primerov, skupaj 1429. Število žrtev zaradi covida-19 se je z dvema umrlima v sredo povzpelo na 91. V bolnišnicah je bilo 63 bolnikov, od teh 22 na intenzivni negi, v domačo oskrbo so odpustili tri osebe, je na spletu objavila vlada.