Parkiranje v mestnih občinah z današnjim dnem ponovno plačljivo

Ljubljana, 4. maja - V mestnih občinah bodo danes ponovno pobirali parkirnine na javnih občinskih površinah. Kot so sporočili iz združenja mestnih občin, so se za potezo odločili zaradi prezasedenosti in dolgotrajnega parkiranja v mestnih središčih, kar bi lahko imelo negativne posledice na poslovanje ponudnikov, ki lahko z današnjim dnem ponovno poslujejo.