Z današnjim dnem pod posebnimi pogoji zopet mogoči obiski v domovih za starejše

Ljubljana, 30. aprila - Od danes naprej bodo lahko domovi za starejše svojcem oskrbovancev znova omogočili obisk, a pod posebnimi pogoji, je na novinarski konferenci pojasnil minister za delo Janez Cigler Kralj. Kot je dejal, so se za to odločili glede na sproščanje drugih ukrepov in glede na stisko stanovalcev domov za starejše.