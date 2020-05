V mesni industriji občutijo zaprtje šol, vrtcev in gostiln

Ljubljana, 2. maja - V slovenski mesni industriji v času epidemije občutijo zaprtje šol, vrtcev in gostiln, saj so tudi to njihovi pomembni odjemalci. Če so se marca ob izbruhu soočali s povečanim povpraševanjem zaradi navala ljudi v trgovine, so se aprila stvari umirile in so morali tudi v teh podjetjih nekateri vsaj za nekaj dni na čakanje ali na dopust.