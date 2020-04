Na srečanju sindikatov iz Slovenije in Italije pozivi k skrbi za čezmejne delavce

Škofije, 30. aprila - Na mejnem prehodu Škofije se je pred praznikom dela, čeprav zaradi epidemije v manjši zasedbi in ob upoštevanju varnostnih ukrepov, odvilo tradicionalno srečanje sindikatov iz Slovenije in Italije. Srečanje je minilo v znamenju pozivov k izenačitvi in regularizaciji položaja čezmejnih delavcev, ki jih je po ocenah sindikatov okoli 15.000.