Slovenska karitas ob 30. obletnici delovanja poudarja glas revnih v družbi

Ljubljana, 1. maja - Slovenska karitas 1. maja obeležuje 30. obletnico začetka organiziranega delovanja v Sloveniji. Ob tej priložnosti so si nadeli novo geslo, in sicer Karitas, glas revnih v družbi! Poleg tega, da izvajajo različne oblike pomoči, so namreč tudi zagovorniki revnih, ki po njihovih besedah v družbi velikokrat nimajo glasu, poudarjajo.