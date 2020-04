Indeksi na evropskih borzah uvodoma neenotno

London/Frankfurt/Pariz, 30. aprila - Tečaji delnic na pomembnejših borzah v Evropi se danes uvodoma gibajo neenotno. Kmalu po odprtju so se indeksi sicer dvignili nad gladino, a so jih v slabo voljo kmalu spravila poročila o gibanju španskega in francoskega BDP v prvem četrtletju. Prva je zabeležila 5,2-odstotno krčenje, Francija pa 5,8-odstotnega. Tečaj evra se medtem krepi.