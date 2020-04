Smernice in navodila za postopno odpiranje šol in vrtcev bodo po besedah Kustečeve znani do četrtka

Ljubljana, 30. aprila - Ministrica za izobraževanje Simona Kustec je na odboru za izobraževanje povedala, da trenutno pripravljajo pedagoške smernice in zdravstvena navodila, kako izvajati delovni proces, ko bodo šole in vrtci znova odprti. Želijo namreč zagotoviti, da bi vse potekalo brez zapletov in varno. Smernice in navodila bodo šole prejele do četrtka.