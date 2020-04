Facebook s poslovnimi rezultati v prvem četrtletju presegel pričakovanja

New York, 30. aprila - Družabni medij Facebook je v prvem četrtletju dobiček iz prvega četrtletja lani več kot podvojil na 4,9 milijarde dolarjev oziroma 1,71 dolarja na delnico, prihodki pa so narasli za 18 odstotkov na 17,74 milijarde dolarjev. Delnice Facebooka so se sinoči v podaljšanem borznem trgovanju podražile za 10,4 odstotka na 214,31 dolarja.