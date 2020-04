Newyorške borze končale z rastjo

New York, 29. aprila - Indeksi na newyorških borzah so današnje trgovanje sklenili pozitivno, saj vlagatelji upajo na nadaljnje spodbude ameriške centralne banke Federal reserve (Fed). Dodatni optimizem so prinesli pozitivni znaki glede zdravljenja s koronavirusom, ki je v razvoju, poroča francoska tiskovna agencija AFP.