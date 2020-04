Ljubljana, 29. aprila - Eden od ukrepov, ki jih je danes potrdila vlada, je tudi postopno odpiranje vrtcev in šol, ki je zaenkrat predvideno za 18. maj, je po seji za Televizijo Slovenija povedala ministrica za izobraževanje, znanost in šport Simona Kustec. Najprej jih bodo odprli samo za določene skupine in razrede, je dodala ministrica.