Vlada s četrtkom odpravila omejitev gibanja na občine, v vrtce in šole spet 18. maja

pripravila Domenika Presekar

Ljubljana, 30. aprila - Vlada bo s četrtkom odpravila omejitev gibanja na občine, otroci pa se bodo v vrtce in šole vrnili 18. maja. Odpiranje bo postopno, najprej se bodo vrnili najmlajši in maturantje, je povedala šolska ministrica Simona Kustec. Po prvomajskih praznikih pa sledi zagon številnih aktivnosti, tako frizerskih salonov kot muzejev in galerij.