Janša: Prireditve ter velika športna tekmovanja zelo verjetno po Evropi ne bodo možna do uporabe cepiva ali zdravila za covid-19

Brdo pri Kranju, 29. aprila - Premier Janez Janša je po današnjem zasedanju vlade na Brdu pri Kranju napovedal, da zborovanja in druge množične prireditve ter velika športna tekmovanja ne v Sloveniji ne drugod po Evropi zelo verjetno ne bodo možna vse do odkritja in splošne uporabe cepiva ali zdravila za covid-19.