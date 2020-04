Obramboslovka Garbova za postopen in premišljen razvoj in nakupe v SV

Ljubljana, 29. aprila - Izboljšanje ocene pripravljenosti SV za delovanje v miru za obramboslovko Majo Garb ni bilo presenetljivo, saj so v SV in na ministrstvu vložili kar nekaj naporov v to. Garbova je naklonjena oblikovanju posebnega plačnega sistema za specifične poklice. Pri prihodnjem razvoju SV in nakupih vojaške opreme pa svetuje postopnost in premišljenost.