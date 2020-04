Evropske borze z rastjo, nafta dražja

London/Frankfurt/Pariz, 29. aprila - Tečaji delnic na pomembnejših borzah v Evropi so se danes večinoma zvišali, kljub temu da so ZDA zabeležile večji padec BDP od pričakovanj in da je Nemčija napovedala najhujšo recesijo doslej. Nafta se je podražila, ameriška je višje za okoli 30 odstotkov. Evro je glede na dolar pridobil.