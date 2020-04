Psi vodniki zvesti spremljevalci slepih in slabovidnih

Ljubljana, 29. aprila - Slepi, ki so uporabniki psov vodnikov, so v času epidemije novega koronavirusa še posebej hvaležni, da imajo ob sebi štirinožnega prijatelja. Kot so sporočili ob današnjem mednarodnem dnevu psov vodnikov slepih, namreč tako niso odvisni od drugih in imajo kljub ukrepom, ki so ljudi osamili in odmaknili drug od drugega, ob sebi vedno družabnika.