Prvi prijavni rok za vpis v visokošolske študijske programe še vedno odprt

Ljubljana, 29. aprila - Prvi prijavni rok v okviru skupnega razpisa za vpis na dodiplomske in enovite magistrske študijske programe v študijskem letu 2020/21 je še vedno odprt, opominjajo na ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport. Razpis bi se sicer moral zaključiti že 18. marca, a so ga podaljšali zaradi aktualnih razmer.