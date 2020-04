Uprava za jedrsko varnost: Vpliv černobilskih požarov v Sloveniji zanemarljiv

Ljubljana, 29. aprila - Požari v bližini nekdanje jedrske elektrarne v Černobilu so pod nadzorom. V Upravi RS za jedrsko varnost so ocenili, da je vpliv na prebivalstvo zanemarljiv. "Ravni kontaminacije so zelo hitro upadale z oddaljenostjo od mesta požarov, tako da o morebitnih škodljivih vplivih na Evropo in Slovenijo ni smiselno govoriti," so danes sporočili.

Gorenje travnikov in gozdov ter posledičen prenos radioaktivnih snovi iz tal v zrak je povzročil kratkotrajno povišanje koncentracij radionuklidov v zraku. Na podlagi vseh podatkov, ki jih je Ukrajina posredovala Mednarodni agenciji za atomsko energijo, lahko sklepamo, da je to povišanje bilo zelo majhno in ni predstavljalo nobene grožnje lokalnemu prebivalstvu, so navedli v upravi za jedrsko varnost.

"Kot primerjavo lahko podamo, da bi sevalna obremenitev prebivalca Kijeva, tudi če bi koncentracija Cs-137 celo leto ostala na maksimalni izmerjeni vrednosti, znašala manj kot tisočinko tiste, dovoljene po slovenski zakonodaji," so ponazorili. Uprava je med požarom spremljala avtomatske meritve hitrosti doze v izključitveni coni v okolici Černobila in ni zaznala nobenih povišanj, so dodali.

Kot so opisali, se v izključitveni coni nahaja več kritičnih jedrskih objektov in odlagališč, vendar noben ni bil ogrožen, tudi dodatni varnostni ukrepi niso bili potrebni. Kot pričakovano, so bili po njihovem sevanju najbolj izpostavljeni gasilci, vendar so meritve in izračuni pokazali, da kontaminacija zraka ni bistveno povečala izpostavljenosti zaradi splošne kontaminacije okolja na tem področju.

Požari so na tem področju pogosti, največji do sedaj so bili leta 2015, ki prav tako niso imeli resnega vpliva na prebivalstvo, so spomnili.