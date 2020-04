Društvo novinarjev: Vlada prezrla vse pozive po pomoči medijem

Ljubljana, 30. aprila - V Društvu novinarjev Slovenije so pred svetovnim dnevom svobode medijev opozorili, da je slovenska vlada za razliko od vrste evropskih držav, ki so v kriznem času epidemije že sprejele ali še uveljavljajo pakete pomoči medijem, prezrla vse pozive po pomoči in se odločila, da ne bo zagotovila niti s pogodbami zavezujočih izplačil javnega denarja.