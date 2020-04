ZPM Moste-Polje opozarja na posledice epidemije pri najranljivejših

Ljubljana, 29. aprila - V času epidemije koronavirusa je med ljudmi veliko nelagodja, zlati med tistimi, ki jih je epidemija najbolj prizadela, opozarja Zveza prijateljev mladine (ZMP) Moste-Polje. Sami izvajajo številne akcije, med drugim najranljivejšim delijo hrano. Ob tem opozarjajo, da so tokrat lakoti izpostavljeni tudi zaposleni in tisti, ki so zdaj dobili odpoved.