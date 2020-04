Modne delavke sešile že več kot 7000 bombažnih mask

Ljubljana, 29. aprila - Slovenske modne oblikovalke, šivilje, kostumografinje, stilistke in druge modne delavke so v zadnjih tednih v okviru dobrodelnega projekta Mask_Sign sešile 7000 pralnih bombažnih mask za odrasle in 300 za otroke. "Na pošto smo naenkrat nosile po 20 paketov in vedno naredile gnečo," je poudarila pobudnica akcije Urška Faller.