Anketa Mediane: Slovenci, Hrvati in Srbi najbolj željno pričakujejo druženje

Ljubljana, 29. aprila - Prebivalci Slovenije, Hrvaške in Srbije sodeč po anketi, ki jo je v regiji v času pandemije covida-19 izvedel Inštitut Mediana, najbolj željno pričakujejo druženje z družino in prijatelji. Slovenci pa so med omenjenimi najbolj pesimistični glede časa, ki bo potreben za normalizacijo življenja. Večina meni, da bo preteklo tri mesece ali več.