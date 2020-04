V spletnem pogovoru za aktivno vlogo Bruslja pri zaščiti svobode medijev

Ljubljana, 29. aprila - V spletnem pogovoru v organizaciji stranke SD so udeleženci danes izpostavili nujnost aktivne vloge Evropske komisije pri zaščiti neodvisnega novinarstva in svobode medijev, tudi z uvedbo instrumentov, ki bodo imeli posledice, saj so v času pandemije covida-19 v več članicah pod udarom oblasti. Izpostavili so tudi pomen javnih servisov.