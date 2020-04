Sušnik: Z dodatkom upokojencem pokazali, da vlada ni pozabila na njih

Ljubljana, 29. aprila - Predsednik Zveze društev upokojencev Slovenije Janez Sušnik je v današnji izjavi za medije o enkratnem solidarnostnem dodatku za upokojence in druge ranljive skupine izrazil prepričanje, da so za upokojence dobro poskrbeli in jim pokazali, da vlada ni pozabila na njih. Meni, da so upokojenci zadovoljni z dodatkom, ki ga bodo prejeli v četrtek.