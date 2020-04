Poslanci z zeleno lučjo državni pomoči zaradi škode po šakalu

Ljubljana, 29. aprila - Poslanci so na današnji izredni seji z 72 glasovi za in nobenim proti podprli novelo zakona o divjadi in lovstvu, ki med drugim določa, da bo država namesto lovskih družin še pet let plačevala škodo po šakalu, ki bo od 1. maja lovna vrsta. Med poslanci večjih polemik glede novele, ki je bila vložena po skrajšanem postopku, ni bilo.