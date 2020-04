V DZ različna mnenja o predlagani noveli zakona o vodah

Ljubljana, 29. aprila - Poslanci so v današnjem nadaljevanju izredne seje spregovorili o predlogu novele zakona o vodah. Predlog spreminja dovoljeno porabo Sklada za vode, in sicer tako, da bi lahko po novem financiral tudi interventne ukrepe po naravnih nesrečah. V Levici in SAB so proti, saj se bojijo, da bo skladu na ta račun zmanjkalo sredstev za preventivo.