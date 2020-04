Tonin: Velika večina ljudi je pri postopkih nabav zaščitne opreme delala v korist Slovenije

Ljubljana, 29. aprila - Minister za obrambo Matej Tonin je danes pokomentiral poročilo o nabavah in razdeljevanju zaščitne in druge opreme, potrebne v epidemiji, ki so ga ministrstva pripravila za obravnavo na vladi. Poudaril, je, da ministrstvo za obrambo nima kaj skrivati, pa tudi da je pri nabavah sodelovalo veliko ljudi, velika večina od teh v korist Slovenije.