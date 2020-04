V torek polovica novih okužb v Ljutomeru

Ljubljana, 29. aprila - V torek so največ novih okužb zabeležili v Ljutomeru, in sicer pet od skupaj deset ugotovljenih v celi Sloveniji. Dva okužena so potrdili v Slovenj Gradcu in po enega okuženega še v Ljubljani, Razkrižju in Šentrupertu. Občin s potrjenimi primeri je 154, občin z deset ali več potrjenimi okužbami je 23, z dvema ali več pa 110.