Okoljsko ministrstvo znova zavrnilo očitke glede sprememb gradbene zakonodaje

Ljubljana, 29. aprila - Določila novele protikoronskega zakona na področju gradbeništva so velikega pomena za blaženje gospodarskih posledic novega koronavirusa, obenem pa še vedno omogočajo tudi varstvo okolja, so poudarili na ministrstvu za okolje in prostor. Očitke okoljevarstvenikov so znova zavrnili. Menijo, da gre za napačno razumevanje določil.