Furs samozaposlene opominja na pravilno izpolnjevanje izjav

Ljubljana, 29. aprila - Samozaposleni, ki so zaradi upada prihodkov v epidemiji novega koronavirusa upravičeni do pomoči države, morajo Finančni upravi RS (Furs) predložiti ustrezno izjavo. A nekateri so vložili več izjav, ker so si očitno vmes premislili in popravili podatke. V tem primeru se upošteva kronološko zadnja izjava, opozarjajo na Fursu.