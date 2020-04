Newyorške borze končale v rdečem

New York, 28. aprila - Glavni indeksi na newyorških borzah so današnje trgovanje sklenili negativno. Podražila se je le severnomorska nafta brent. Slabo voljo vlagateljev so po mnenju borznih analitikov povzročili mešani poslovni rezultati večjih ameriških podjetij, je poročala francoska tiskovna agencija AFP.