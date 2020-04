Sindikalni zaupnik v koprskem domu upokojencev zaradi samoizolacije izgubil zaposlitev

Ljubljana/Koper, 28. aprila - Obalni dom upokojencev Koper je sindikalnemu zaupniku Mitji Batagelju vročil izredno odpoved delovnega razmerja, ker se je držal odredbe hrvaških oblasti o 14-dnevni samoizolaciji in zato ni mogel na delovno mesto, so danes sporočili iz Sindikata zdravstva in socialnega varstva Slovenije. Prepričani so, da je odpoved nezakonita.