Ob mednarodnem dnevu ozaveščanja o hrupu opozorila vplivov okoljskega hrupa na zdravje

Ljubljana, 29. aprila - Ob mednarodnem dnevu ozaveščanja o hrupu v Zbornici zdravstvene in babiške nege - Zvezi strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov opozarjajo na negativne vplive okoljskega hrupa na zdravje. Med drugim povzroča izgubo sluha, motnje spanja in srčno-žilne bolezni, zato se je treba pred pretiranim hrupom ustrezno zaščititi.