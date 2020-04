Epidemiološki podatki vladi omogočajo postopno sproščanje omejitev

pripravil Jure Bernard

Ljubljana, 28. aprila - Podatki o epidemiji novega koronavirusa vladi omogočajo, da bo obravnavala načrt odprave nekaterih omejitev gibanja in postopno oživitev drugih dejavnosti. Že s sredo pa bo dovolila dodatne dejavnosti - odprle se bodo med drugi knjižnice in galerije, cerkve in terase gostinskih lokalov.