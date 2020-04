Zbor za republiko zahteva še eno oddajo Tarča z vsemi vpletenimi v aferi maske

Ljubljana, 28. aprila - V Zboru za republiko so na RTV Slovenija poslali zahtevo za še eno oddajo Tarča, v kateri bi svojo plat zgodbe v aferi maske pojasnili tudi gospodarski minister Zdravko Počivalšek ter Marjan Podobnik in Lojze Peterle. Vsi trije so sicer v javnosti očitke o koruptivnih dejanjih pri nabavi zaščitne opreme že zavrnili.