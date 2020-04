GZS pozdravlja dosedanja paketa pomoči in čaka na tretjega

Ljubljana, 28. aprila - Na Gospodarski zbornici Slovenije (GZS) so zadovoljni s popravki prvega protikoronskega zakona in sprejemom drugega. S tem je gospodarstvo dobilo nujno potrebno podporo v sedanjih izrednih razmerah, so sporočili. Zdaj pa je treba hitro pristopiti še k tretjemu paketu pomoči, pozivajo.