Glasovanje o noveli prvega protikoronskega zakona: 52 za, 7 proti

Ljubljana, 28. aprila - Novelo interventnega zakona, ki zaradi posledic epidemije novega koronavirusa ponuja pomoč državljanom in podjetjem, je v današnjem glasovanju v DZ podprlo 52 poslancev, sedem jih je bilo proti. Proti so glasovali vsi poslanci Levice, medtem ko so se poslanci LMŠ, SD in SAB vzdržali.