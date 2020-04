Vlada predvidoma v sredo o poročilih ministrstev glede zaščitne opreme

Ljubljana, 28. aprila - Vlada bo poročila ministrstev o zagotavljanju zaščitne opreme v času epidemije ter o stanju opreme ob primopredajah ob nastopu nove vlade obravnavala predvidoma v sredo, so za STA pojasnili v kabinetu predsednika vlade. Podatke so pripravili na ministrstvih za gospodarstvo, zdravje, zunanje zadeve in obrambo ter na zavodu za blagovne rezerve.