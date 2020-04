DZ potrdil spremembe v sestavi ter vodstvu preiskovalnih komisij in delovnih teles

Ljubljana, 28. aprila - DZ je danes potrdil spremembo sklepov o sestavi in imenovanju predsednika, podpredsednika, članov in namestnikov članov preiskovalnih komisij DZ. Imenovali so tudi predsednike in podpredsednike delovnih teles DZ in novo sestavo parlamentarne komisije za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb, ki jo bo vodil poslanec opozicijske SD Matjaž Nemec.