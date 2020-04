V Levici s poslanskim vprašanjem vlado opozorili na potrebe otrok s posebnimi potrebami v času epidemije

Ljubljana, 28. aprila - V Levici vlado pozivajo, naj v času epidemije novega koronavirusa ne pozabi na otroke s posebnimi potrebami. Glede njihove obravnave in usmerjanja je poslanec Željko Cigler na vlado naslovil poslansko vprašanje. Med drugim je opozoril, da lahko ti otroci brez nujne oskrbe in storitev razvijejo dodatne negativne in dolgoročne zdravstvene posledice.