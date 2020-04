Počivalšek s hrvaškim ministrom o zagonu turizma

Ljubljana/Zagreb, 29. aprila - Gospodarski minister Zdravko Počivalšek in hrvaški minister za turizem Gari Cappelli se bosta danes v Zagrebu pogovarjala o možnostih za delovanje turizma v času izbruha koronavirusa. Počivalšek se zavzema za opredelitev standardov za turistične storitve in za določitev protokola za prehod meje med Slovenijo in Hrvaško.