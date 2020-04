Policija zaenkrat predlagala postopek proti 26 ponedeljkovim protestnikom

Ljubljana, 28. aprila - Po ponedeljkovih protestih so policisti identitete nekaterih protestnikov, ki niso upoštevali njihovih opozoril, že predali na zdravstveni inšpektorat. Ta je v tem primeru prekrškovni organ, zaenkrat na policiji predlagajo postopek proti 26 osebam, so pojasnili za STA. Kaznivega dejanja širjenja nalezljive bolezni do sedaj še niso zaznali.