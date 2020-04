Indeksi na newyorških borzah uvodoma neenotno

New York, 28. aprila - Indeksi na newyorških borzah po eni uri trgovanja nimajo enotne smeri. Po poročanju tujih agencij so v ospredju zanimanja danes predvsem poslovni rezultati večjih ameriških podjetij. Danes so na trgu odmevali predvsem rezultati Pfizerja in Caterpillarja. Vlagatelji pogledujejo tudi proti naftnemu trgu, kjer se cene zvišujejo.