Caterpillar v prvem četrtletju z 42-odstotnim padcem dobička

New York, 28. aprila - Ameriški proizvajalec gradbenih strojev in druge opreme Caterpillar je v prvem četrtletju letos glede na enako obdobje lani beležil padec prihodkov za 21 odstotkov na 10,6 milijarde dolarjev in čistega dobička za 41,9 odstotka na 1,1 milijarde dolarjev. Družba opozarja, da bo pandemija koronavirusa na rezultate močneje vplivala v drugem četrtletju.