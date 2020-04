Zasebni vrtci in mestne občine v pričakovanju natančnejših navodil

Ljubljana, 28. aprila - V združenjih zasebnih vrtcev in mestnih občin danes od pristojnega ministrstva pričakujejo natančnejša navodila za izvajanje 42. in 94. člena interventnega zakona, ki za zasebne oz. javne in koncesionirane vrtce v času krize urejata financiranje iz državnega proračuna. Zaradi nejasnosti določb je večina občin zasebnim vrtcem zavrnila račune.