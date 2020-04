V DZ razprava o novih upravičencih do pomoči zaradi epidemije

Ljubljana, 28. aprila - DZ se je seznanil s predlogom novele zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije novega koronavirusa in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo. Z njimi se predvsem širi nabor upravičencev do dodatkov za prizadete zaradi epidemije, je povedal finančni minister Andrej Šircelj.