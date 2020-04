Znana bo ocena pripravljenosti Slovenske vojske v lanskem letu

Ljubljana, 29. aprila - Minister za obrambo Matej Tonin in načelnik Generalštaba Slovenske vojske brigadir Robert Glavaš bosta predsednika republike in vrhovnega poveljnika oboroženih sil Boruta Pahorja danes seznanila s poročilom o pripravljenosti vojske v letu 2019. Pričakovati je, da ocena ne bo bistveno boljša od tistih iz predhodnih let.